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    مجلس المفتين استنكر تغطية الغرب جرائم العدو في غزة وطالب بوقف إطلاق النار واستهجن تعذر انتخاب رئيس جديد للجمهورية

    منذ 5 دقائق
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