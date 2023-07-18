الأربعاء 1 محرم 1445 ﻫ - 19 يوليو 2023
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أخبار لبنان
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الصحافة
مقالات
سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
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مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قرار قدمه الجمهوريون يعبر عن دعم إسرائيل ويندد بمعاداة السامية
منذ 49 دقيقة
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