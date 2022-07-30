السبت 1 محرم 1444 ﻫ - 30 يوليو 2022 |
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    مجلس النواب الأميركي يقرّ منع البنادق الهجومية والأسلحة نصف الآلية

    منذ ساعة واحدة
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