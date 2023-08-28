الأثنين 12 صفر 1445 ﻫ - 28 أغسطس 2023
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الصحافة
مقالات
سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
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مجلس النواب الليبي يطالب النائب العام بالتحقيق مع حكومة الدبيبة بسبب التواصل مع إسرائيل
منذ 5 دقائق
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