السبت 6 رجب 1444 ﻫ - 28 يناير 2023 |
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    مجلس الوزراء الإسرائيلي يبحث مساء اليوم الأوضاع الأمنية في القدس

    منذ ساعة واحدة
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