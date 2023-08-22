الثلاثاء 6 صفر 1445 ﻫ - 22 أغسطس 2023 |
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    مجلس الوزراء السعودي: نتطلع لمرحلة جديدة من العلاقات المبنية على المصالح المشتركة مع إيران

    منذ ساعة واحدة
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