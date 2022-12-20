الثلاثاء 26 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 20 ديسمبر 2022
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مجلس الوزراء السعودي يؤكد موقف المملكة الداعم للأمن والاستقرار والنماء في السودان
منذ 9 دقائق
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