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    مجلس الوزراء المصري يوافق على مشروع قانون يخول لوزير البترول التعاقد للبحث عن البترول في منطقة تنمية راس قطارة في الصحراء الغربية

    منذ ساعة واحدة
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