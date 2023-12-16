السبت 3 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 16 ديسمبر 2023 |
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    مجلس رجال الأعمال اللبناني الكويتي عزى بأمير الكويت: خسرنا صديقاً محبًّا

    منذ ساعتين
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