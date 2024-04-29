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    مجلس شيوخ جامعة كولومبيا: قمنا بكل ما يمكن لإيجاد حل عبر الحوار لكن لم يتسن التوصل إلى اتفاق في نهاية المطاف

    منذ 46 دقيقة
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