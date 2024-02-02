الجمعة 21 رجب 1445 ﻫ - 2 فبراير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

    محافظة البنك المركزي التركي حفيظة إركان تعلن استقالتها

    منذ ساعة واحدة
    A A A
    طباعة المقال

      المزيد من

      الرئيس الأمريكي جو بايدن
      بايدن يعلن أسماء المرشحين الرئيسيين للعمل في إدارته.. والسفيرة "شيا" من بينهم
      البابا فرنسيس
      البابا فرنسيس: ساعد يا ربّ لبنان
      الجيش للشعب وليس لسلطةٍ فاسدة

      الأكثر قراءة

      سعر غالون البنزين ارتفع 55 سنتا منذ أسبوع
      ارتفاع في سعر البنزين والمازوت.. ماذا عن الغاز؟
      الحدود اللبنانية الجنوبية
      إليكم آخر التطوّرات جنوباً
      محتجة أثناء تصريح بلينكن
      غزة تحت النار
      "اجتماع مهين وهزلي".. فلسطينيون يرفضون لقاء بلينكن