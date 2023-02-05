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    محافظ البنك المركزي العراقي: لا قيود على التحويل الخارجي أو البيع النقدي للدولار

    منذ ساعتين
    آخر تحديث: 5 - فبراير - 2023 8:18 مساءً
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