الأربعاء 24 رجب 1444 ﻫ - 15 فبراير 2023 |
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    محافظ كرمان الإيرانية: سبب صوت الانفجار هو تفجير ذخيرة قديمة في ثكنة عسكرية

    منذ 59 دقيقة
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