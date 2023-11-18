السبت 4 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 18 نوفمبر 2023 |
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    محاولات لإخماد حريق في معمل بعد استهدافه من العدو في النبطية

    منذ ساعة واحدة
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