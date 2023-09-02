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    محفوض: النظام السوري يقوم بإغراق لبنان بمزيد من اللاجئين وأزمة تفلّت الحدود والمعابر أصبحت ضاغطة من هنا نطلب أن تشمل مهمة "اليونيفيل" الحدود مع سوريا

    منذ ساعة واحدة
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