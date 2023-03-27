الأثنين 5 رمضان 1444 ﻫ - 27 مارس 2023 |
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    محقق بالأمم المتحدة: الاتحاد الأوروبي ساعد وحرض على انتهاك حقوق المهاجرين في ليبيا

    منذ 38 دقيقة
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