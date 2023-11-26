الأحد 12 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 26 نوفمبر 2023
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أخبار لبنان
أخبار العالم
الصحافة
مقالات
سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
رياضة
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محكمة التمييز الكويتية تمتنع عن النطق بعقاب رئيس الوزراء الأسبق جابر المبارك الصباح وتلزمه برد مبالغ مالية في تهم تتعلق بإساءة استخدام أموال صندوق الجيش
منذ ساعة واحدة
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