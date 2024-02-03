السبت 22 رجب 1445 ﻫ - 3 فبراير 2024 |
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    محكمة باكستانية تقضي على رئيس الوزراء السابق عمران خان وزوجته بالسجن 7 سنوات لكل منهما في قضية زواج غير قانوني

    منذ 56 دقيقة
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