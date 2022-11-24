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    محكمة جزائرية تقضي بإعدام 49 شخصا بتهمة إحراق مواطن والتنكيل بجثته في منطقة القبائل

    منذ 41 دقيقة
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