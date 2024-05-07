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    مخابرات الجيش تعمل على فتح طريق خلدة بعد ان قام ملثمون من عرب خلدة برشق السيارات بالحجارة وقطع الطريق بواسطة شاحنة تم الاعتداء على سائقها وإجباره على اغلاق الطريق بسبب تأجيل جلسة محاكمة عمر غصن الموقوف في قضية كمين خلدة

    منذ ساعتين
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