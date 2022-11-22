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    مخزومي عبر "أل بي سي": الدستور واضح لناحية انتخاب رئيس جمهورية قبل 31 تشرين الأول هنالك عدد من النواب يخالف الدستور ويصوّت بورقة بيضاء أو بشعارات معيّنة أما نحن فمرشحنا جدي وهو ميشال معوض

    منذ ساعة واحدة
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