السبت 25 محرم 1445 ﻫ - 12 أغسطس 2023 |
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    مداهمة للجيش اللبناني في محيط الطريق الدولي في بلدة بريتال على خلفية اطلاق نار وقذائف آر بي جي حصلت ليل امس

    منذ 40 ثانية
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