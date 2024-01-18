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    مدفعية العدو الإسرائيلي قصفت موقع الضهيرة باتجاه أطراف راميا - بيت ليف في جنوب لبنان

    منذ 3 دقائق
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