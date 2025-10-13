الأثنين 21 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 13 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

    مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية: اليوم يشكل خطوة تاريخية نحو السلام في الشرق الأوسط

    منذ 48 دقيقة
    A A A
    طباعة المقال

      المزيد من

      الرئيس الأمريكي جو بايدن
      بايدن يعلن أسماء المرشحين الرئيسيين للعمل في إدارته.. والسفيرة "شيا" من بينهم
      البابا فرنسيس
      البابا فرنسيس: ساعد يا ربّ لبنان
      الجيش للشعب وليس لسلطةٍ فاسدة

      الأكثر قراءة

      خلايا السرطان (تعبيرية)
      لا تتجاهل التعب.. قد يكون أول إنذار للسرطان!
      حبيبة ابنة المخرجة إيناس الدغيدي
      إبنة إيناس الدغيدي: أمي حققت حلم من أحلامها
      تظاهرة في لندن دعماً لغزة
      غزة تلقّن إيران درساً!