الثلاثاء 24 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 17 يناير 2023 |
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    مديرة صندوق النقد الدولي: نمو الاقتصاد العالمي سيواصل الانخفاض في 2023

    منذ ساعتين
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