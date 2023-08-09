الأربعاء 22 محرم 1445 ﻫ - 9 أغسطس 2023
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مديرية الخزينة في وزارة المال: تم تحويل مبلغاً وقدره /6،396،532،000/ل.ل. كدفعة من مساهمة لدفع التعويض الموقت للعاملين في تلفزيون لبنان عن أشهر أيار وحزيران وتموز 2023
منذ 53 دقيقة
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