الثلاثاء 7 شوال 1445 ﻫ - 16 أبريل 2024
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مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: هناك مخاوف مستمرة من احتمال تعرض المنشآت النووية الإيرانية لضربة إسرائيلية
منذ 38 دقيقة
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