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    مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: هناك مخاوف مستمرة من احتمال تعرض المنشآت النووية الإيرانية لضربة إسرائيلية

    منذ 38 دقيقة
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