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    مدير عام هيئة أوجيرو عماد كريدية: قرار تسليم الجيش الهيئة يحتاج لقرار من مجلس الوزراء والتواصل عاد بين الموظفين ووزير الاتصالات ونحن نتقدم بالنقاش ونأمل ان نصل اليوم الى أمور إيجابية بشأن الأزمة وتعليق الإضراب

    منذ ساعة واحدة
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