الأربعاء 25 صفر 1444 ﻫ - 21 سبتمبر 2022
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مدير عام وزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر: تبيّن وجود منتج Paqui Chips في الأسواق الذي يُسبب بعض الأضرار الصحية على المستهلك خصوصاً لدى الأطفال لذلك قررنا منع بيعه في المدارس وسيُمنع استيراده وسنطلب سحبه من الأسواق
منذ ساعة واحدة
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