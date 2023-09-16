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    مدير عام وكالة الطاقة الدولية رافاييل غروسي: قرار إيران يشكل ضربة غير ضرورية للعلاقة المتوترة بالفعل بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وطهران

    منذ 37 دقيقة
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