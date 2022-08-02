الثلاثاء 4 محرم 1444 ﻫ - 2 أغسطس 2022
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مدير مكتب مقتدى الصدر في بغداد: أدعو أنصار التيار إلى استمرار الاعتصام داخل أروقة مبنى البرلمان وخارجه
منذ 38 دقيقة
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