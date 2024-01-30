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    مدير CIA في مقال نشره في فورين أفيرز: لم أشهد منذ 4 عقود أوضاعا قابلة للانفجار بالشرق الأوسط كما هي اليوم

    منذ 4 دقائق
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