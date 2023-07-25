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    مذكرة لرئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة ذكرى عاشوراء، يوم السبت 29 - 7- 2023

    منذ ساعة واحدة
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