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    مراسلة الجزيرة: صفارات الإنذار تدوي للمرة الثالثة منذ الصباح في بلدات ومواقع بالجليل الأعلى

    منذ 36 دقيقة
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