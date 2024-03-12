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    مراسل الجزيرة: زعيم حزب أمل جديد غدعون ساعر يعلن فض الشراكة مع حزب بيني غانتس

    منذ ساعة واحدة
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