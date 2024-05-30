الخميس 22 ذو القعدة 1445 ﻫ - 30 مايو 2024 |
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    مراسل الجزيرة: صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونة وبلدات عدة في محيطها إثر اختراق مسيرة من جنوب لبنان

    منذ 24 دقيقة
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