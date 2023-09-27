الأربعاء 12 ربيع الأول 1445 ﻫ - 27 سبتمبر 2023
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سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
رياضة
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مراسل العربية: إصابة مدنيين اثنين في أم درمان بالسودان إثر سقوط قذيفة على منزلهما
منذ 3 دقائق
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