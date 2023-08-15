الثلاثاء 28 محرم 1445 ﻫ - 15 أغسطس 2023 |
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    مراسل العربية: سلاح المدفعية بالجيش السوداني يقصف مواقع للدعم السريع بالخرطوم

    منذ ساعة واحدة
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