الثلاثاء 19 ذو الحجة 1443 ﻫ - 19 يوليو 2022 |
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    مراسل العربية: مقتل شخص وإصابة 4 في إطلاق نار بباريس

    منذ ساعة واحدة
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