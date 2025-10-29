الأربعاء 7 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 29 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

    ‌‏مرقص: تشكيل لجنة وزارية للبحث في الاقتراحات حول قانون الانتخاب خلال أسبوع

    منذ ساعتين
    A A A
    طباعة المقال

      المزيد من

      الرئيس الأمريكي جو بايدن
      بايدن يعلن أسماء المرشحين الرئيسيين للعمل في إدارته.. والسفيرة "شيا" من بينهم
      البابا فرنسيس
      البابا فرنسيس: ساعد يا ربّ لبنان
      الجيش للشعب وليس لسلطةٍ فاسدة

      الأكثر قراءة

      سهل البقاع
      فضيحة غذائية وصحية خطيرة في البقاع.. إليكم تفاصيلها
      مؤشر زلزال
      زلزال قوته 6.1 درجة يهز تركيا
      مدرسة -تعبيرية
      توضيح من وزارة التربية حول حادثة مدرسة رفيق الحريري في عرمون