الجمعة 26 رمضان 1445 ﻫ - 5 أبريل 2024
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مركز الملك سلمان واصل تنفيذ مشروع مخبز الأمل الخيري في محافظة عكار وقضاء المنية
منذ 38 دقيقة
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