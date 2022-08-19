الجمعة 21 محرم 1444 ﻫ - 19 أغسطس 2022
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مسؤولون أكراد: مقتل 4 أطفال في قصف تركي على مركز تعليمي شمال شرقي سوريا
منذ ساعة واحدة
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