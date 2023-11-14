الأربعاء 30 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 15 نوفمبر 2023 |
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    مسؤولون أميركيون: واشنطن تجدد استثناء مدته 120 يومًا يسمح للعراق بدفع أموال لإيران مقابل الكهرباء

    منذ 54 دقيقة
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