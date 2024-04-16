الثلاثاء 7 شوال 1445 ﻫ - 16 أبريل 2024
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أخبار لبنان
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سياسات وقرارات
منوعات
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مسؤول أمريكي للجزيرة: توجيه إسرائيل ضربة محدودة لإيران لن يرقى إلى ما تحقق أثناء إحباط هجومها الأخير
منذ ساعة واحدة
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