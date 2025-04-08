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    مسؤول أمريكي للجزيرة: قواتنا ضربت أكثر من 300 هدف للحوثيين في اليمن منذ بدء الهجمات عليهم في مارس والحوثيون لا يزالون يحتفظون بقدرات لشن هجمات على البحرية الأمريكية وسفن الشحن بالمنطقة

    منذ 28 دقيقة
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