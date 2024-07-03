الأربعاء 27 ذو الحجة 1445 ﻫ - 3 يوليو 2024 |
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    مسؤول أمريكي: مبعوث واشنطن الخاص هوكشتاين يتوجه إلى باريس لبحث جهود البلدين لاستعادة الهدوء في شمال إسرائيل ولبنان

    منذ ساعتين
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