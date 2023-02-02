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    مسؤول أميركي: اشتباه ببالون تجسس صيني يحلق في سماء الولايات المتحدة الأميركية

    منذ ساعة واحدة
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