الأربعاء 11 رجب 1445 ﻫ - 24 يناير 2024 |
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    مسؤول أميركي للجزيرة: الضربات ضد كتائب حزب الله في العراق تأتي ردًا على الهجمات الأخيرة ضد القوات الأميركية

    منذ دقيقة واحدة
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