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    مسؤول إيراني للجزيرة: على الكيان الإسرائيلي معرفة أن سلوكيات الجنون والبلطجة لا تنفع مع بلد مثل إيران

    منذ ساعة واحدة
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