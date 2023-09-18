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    مسؤول إيراني مطلع على عملية تبادل السجناء يقول إن الأميركيين الخمسة في صحة جيدة

    منذ 55 دقيقة
    آخر تحديث: 18 - سبتمبر - 2023 11:52 صباحًا
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